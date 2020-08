AJA - Un cas de Covid-19 au sein du club, le match amical contre les Girondins de Bordeaux annulé

Le match amical qui devait se tenir ce samedi 15 août à l'Abbé-Deschamps contre les Girondins de Bordeaux (L1) est annulé. En cause : un cas de coronavirus détecté chez un membre du club auxerrois. Ce devait être le dernier match avant la reprise de la Ligue 2 pour l'AJA, prévu

C'était le dernier match amical de l'AJA avant la reprise de la Ligue 2 et ce devait être la première rencontre des Icaunais à l'Abbé-Deschamps depuis le 28 février dernier et le début de la crise sanitaire : l'opposition face aux Girondins de Bordeaux (L1), initialement prévue samedi 15 août à 19h a été annulée. En cause, un cas positif de Covid-19 détecté au sein du club auxerrois, qui l'annonce ce vendredi 14 août dans un communiqué.

"Suite aux examens réalisés cette semaine dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par l’AJ Auxerre, un membre du club a été testé positif à la Covid-19", écrit l'AJA. "Il a été isolé et placé en quatorzaine dès la confirmation du résultat. Compte tenu de la contagiosité élevée de la maladie et dans l’intérêt sanitaire collectif, l’AJ Auxerre a décidé d’annuler la rencontre qui devait l’opposer demain aux Girondins de Bordeaux ainsi que le match de l’équipe réserve prévu face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire."

L'effectif testé à nouveau lundi

L'effectif professionnel du club a été testé ce vendredi 14 août au matin, avec des résultats négatifs tombés dans l'après-midi. C'était avant que le communiqué tombe à propos du cas positif issus d'examens réalisés un peu plus tôt dans la semaine. Les membres de l'AJA seront à nouveau testés ce lundi, nous confirme le président du club, Francis Graille. "Tout le monde est à l'isolement en attendant, il faut prendre toutes les précautions nécessaires", indique le dirigeant.

La Ligue 2 doit reprendre samedi 22 août, avec la réception de Sochaux à l'Abbé-Deschamps pour le compte de la 1ère journée. Le FCSM a également fait état d'un cas positif au Covid-19 au sein de son effectif, un joueur, placé à l'isolement et dont l'identité n'a pas été communiquée.