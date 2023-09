Ajaccio interdit la mendicité pendant la saison estivale

C'est un arrêté que la ville prend en catimini depuis plusieurs années. Celui de 2023 a été signé le 11 juillet et publié le 17 juillet mais il s'applique du 1er juin au 15 octobre et interdit la mendicité notamment "lorsqu'elle trouble agressivement la tranquillité des passants ou entrave leur passage sur la voie publique".

"C'est une démarche habituelle des municipalités de prendre des arrêtés anti-mendicité", déplore Sandra Rossi directrice de la Croix-Rouge. "En tant que directrice du SAMU social, je ne peux que m'élever contre ce type d'arrêtés puisque nous sommes face à des êtres humains"

Un arrêté qui cible les zones touristiques

Ce qui fait réagir les associations c'est aussi que l'arrêté ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire ajaccien mais seulement sur une partie. La vieille ville, l'hyper centre et les plages, ainsi que les abords de la gare. En quelques sortes toutes les zones susceptibles d'être fréquentées par les touristes durant la saison estivale.

"Ca nous oblige à plus de recherches", explique Didier Paolini, conseiller en insertion professionnelle au SAMU social. "Ils se déplacent beaucoup plus quand ils commencent à voir les policiers. Mais que ce soit la période touristique ou non, ils doivent faire la manche pour subvenir à leurs besoins primaires. Donc ils continueront à faire la manche, mais c'est vrai que ces derniers temps on les voit plus du côté des Salines ou de Saint-Pierre Saint-Paul".

Forte de cet arrêté municipal, la police peut donc verbaliser les SDF. L'amende s'élève à 150 euros maximum, mais pour cette population qui, la majeure partie du temps n'est pas solvable, c'est surtout le risque de se faire déloger par la police qui est dissuasif.

Entre 30 et 40 personnes font la manche chaque jour à Ajaccio

Les équipes de la Croix-Rouge reconnaissent cela étant que depuis plusieurs mois ils travaillent en bonne intelligence avec la police municipale afin de limiter le risque d'incidents. "Nous sommes régulièrement sollicités par les services de la police municipale en amont d'une intervention pour déplacer des personnes à la rue", précise Sandra Rossi. "Cela nous permet d'aller à leur rencontre, de leur expliquer et des les inviter à ne pas attendre pour éviter une confrontation avec la police".

A ce jour entre 30 et 40 personnes font la manche quotidiennement à Ajaccio, parmi elles une quinzaine n'a pas d'hébergement ou ne souhaite pas bénéficier d'un hébergement.

Cacher la misère ou protéger les populations?

Dans la rue, cet arrêté, peu connu, divise les Ajacciens. Certains y voient une volonté de "cacher la misère", d'autres ne comprennent pas que "les touristes passent avant les Ajacciens". "Juste sur une zone touristique, ça fait un peu chinois. Il y a des choses, alors on cache, on fait tout beau pendant un petit moment et ensuite on laisse tout ça revenir à la normale au lieu de peut-être les aider plus", déplore une habitante sur le port d'Ajaccio.

Charly Voglimacci, adjoint au maire en charge de la qualité de vie et de la police municipale, rappelle que "c'est une situation qui n'est pas propre à Ajaccio". "On prend cet arrêté car notre devoir c'est de protéger nos concitoyens, les Ajacciens mais aussi les personnes qui viennent dans notre ville pendant la saison estivale. On n'a rien à cacher, on fait ce qu'on doit faire avec les outils qui sont en notre possession"

D'autres villes sur le continent prennent régulièrement des arrêtés municipaux similaires, certains ont été attaqués par des associations comme la Ligue des Droits de l'Homme. Ce fut le cas à Nice en 2022 ou à Besançon en 2018. Car ces arrêtés doivent, dans tous les cas, être temporaires. "Un arrêté de ce type prolongé sur une année pourrait être attaqué au tribunal par un tiers", confirme Charly Voglimacci. "Il y a eu des jurisprudences donc on ne peut pas le faire sur toute l'année, mais on pourra le reconduire si la situation l'exige".