Ajaccio : "A Madunnuccia" encore perturbée par le Covid

Les célébrations de la Madunnuccia, chères au cœur des Ajacciens, honorent la Vierge Marie qui avait protégé la ville de la peste qui sévissait en Méditerranée en 1656. Depuis, la ville est placée sous la protection de la Sainte.

Cela avait déjà été le cas l’année dernière, alors que nous n’étions confinés que depuis un jour seulement. À l’époque, les circonstances avaient provoqué l’annulation de la messe et de la procession de la Madunnuccia. C’était la première fois pour la ville et, on l’espérait, la dernière.

Malheureusement, les circonstances seront les mêmes cette fois. Pour ce qui est de la traditionnelle procession, qui défile dans les rues de la ville en s’arrêtant devant chaque lieu saint, elle n’aura pas lieu. Les Ajacciens l’auront surement compris depuis quelques jours.

De plus, en temps normal, du 9 au 17 mars, pendant la neuvaine, les fidèles se recueillent sur la place Foch devant la statue de la Vierge Marie pour des veillées nocturnes. Elles n’auront pas lieu cette année.

En revanche, les messes* auront bien lieu tout au long de la journée mais, pour respecter la distanciation sociale, une jauge a été mise en place. Sur 430 places dans la cathédrale d’Ajaccio, seulement une centaine sera disponible. Pour celles et ceux qui voudraient assister aux messes, celle de 10h sera retransmise sur le profil Facebook de l’Eglise catholique de Corse.

*Horaires des messes du 18 mars : 8h / 10h / 14h30 / 16h