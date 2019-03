Ajaccio : la prison n’est plus aux normes depuis longtemps

Par Patrick Rossi et Thibault Quilichini, France Bleu RCFM

La prison d’Ajaccio est vétuste et ne répond plus aux normes depuis de nombreuses années. Le bricolage qui y est opéré ne suffit plus à masquer les problèmes. Manque de moyens, surpopulation carcérale, le mal être des surveillants va crescendo.