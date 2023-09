Ajaccio restaure ses statues

Les 23 statues ajacciennes vont se refaire une beauté. La première à être passée entre les mains expertes des restaurateurs est celle de Napoléon sur la place du Casone. Commandée en 1921, pour le centenaire de la mort de Napoléon, la statue de bronze n'avait jamais été restaurée, ni nettoyée. Elle est donc la première d'un vaste programme initiée par la ville.

ⓘ Publicité

Il aura fallu moins de dix jours pour redonner à Napoléon 1er ses airs de jeunesse. Dix jours pour que la statue en bronze datant de 1938 et les deux aigles de granit qui l'entourent retrouvent leur lustre d'antan. Un travail en apparence rapide et pourtant complexe. « La taille et la dimension monumentale de l’œuvre ont rendu notre travail complexe », explique Paul Houssin conservateur et restaurateur de la statue.

Les 23 statues de la ville d'Ajaccio vont être restaurées - Ville d'Ajaccio

Les 700 kilos de bronze ont eu droit à un nettoyage au Karcher pour enlever poussières et nids d'insectes, puis à un aérogommage pour les dépôts et résidus plus résistants, enfin un traitement chimique a été nécessaire pour enlever les tags et les graffitis sur le bas de l’édifice.

« C’est la première fois que l’on prend en considération l’état de notre statuaire et qu’on engage une vraie politique de restauration. C’est couteux et compliqué à monter, cela prendra plusieurs années », détaille Marie-Laure Mattei-Mosconi, directrice des patrimoines à la ville d'Ajaccio. En moyenne, il faut compter 100 000 euros par statue.

Les vingt-trois statues ajacciennes seront toutes restaurées dans les prochains mois, celle du Diamant retrouvera sa place initiale, face à la mer, quant à celle de la place des Palmiers, elle sera mise à l'abri des éléments dans la cour de l'hôtel de ville et remplacée par une copie au printemps 2024.