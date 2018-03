Corse, France

Ajaccio se met à l'heure de la Madonuccia. Comme chaque année, le 18 mars est le jour consacré à Notre-Dame de la Miséricorde, la sainte patronne de la cité impériale. Cette fête est célébrée depuis 1656. Pour les catholiques, la Madonuccia a toujours eu une place centrale dans l'histoire locale. C'est elle qui, à l'époque, a permis à Ajaccio d'éviter l'épidémie de peste qui sévissait en Italie et notamment à Gênes.

Durant toute la semaine, plusieurs dizaines de fidèles ont préparé la cathédrale, en fleurissant les chapelles et en les nettoyant. "C'est pour moi une passion, commente Jacqueline, une retraitée qui s'adonne à ce travail de longue haleine. "J'ai installé les fleurs du matin jusqu'au soir, sans manger. En plus, c'est en ce moment le carême... Alors on fait d'une pierre deux coups."

La Madonuccia est également un rendez-vous important pour les chanteurs de l'ensemble vocal de la cathédrale d'Ajaccio. "Il s'agit pour nous d'une dévotion très importante, souligne Caroline Ritter, chef de cœur. Nous, on ne chante pas pour les fêtes de Noël, donc c'est vraiment notre seul rendez-vous annuel. C'est à la fois une tradition et un événement pour notre chorale."

Bien au-delà d'une fête religieuse, la Madonuccia, c'est un temps fort dans la vie des Ajacciens. Une ferveur que constate à chaque fois le père Jean-Toussaint Micaletti, le curé de la cathédrale. "Je constate qu'il y a toujours beaucoup de monde, confie-t-il. Il y a une vraie disproportion entre la pratique dominicale et la participation à un événement religieux ponctuel comme la Madonuccia ou d'autres fêtes. Cela veut dire que la foi est bien dans le cœur des gens, même sans pratique purement formelle du fait religieux."

La Madonuccia devrait encore attirer plusieurs centaines de personnes ce week-end dans les rues de la cité impériale, 362 ans après la première célébration.