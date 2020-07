Akhenaton veut remixer "Jump" au Vélodrome

C'est un morceau qui sera pour toujours lié à l'OM : "Jump" de Van Halen. Le titre qui accompagne les joueurs pour leur entrée sur la pelouse au Vélodrome, les supporters l'entendent depuis 1986. Trois ans après sa sortie, le tube devient le titre du Vélodrome, un choix de Bernard Tapie. Depuis 34 ans donc, "Jump" résonne dans l'enceinte du stade quand les joueurs entrent sur la pelouse. Les supporters l'adorent.

Le rappeur marseillais Akhenaton, pourtant fan de l'OM, ne l'aime pas du tout au point d'en être "horripilé", dit-il. Dans un entretien au journal L'Équipe, le chanteur de IAM se propose de modifier le morceau pour le moderniser.

"On va la déboulonner. Cette musique, elle m’horripile ! Les années 1980, ce n’est pas mon truc. Et le synthé est vraiment trop horrible. Si les dirigeants le souhaitent, IAM peut remixer "Jump" pour en faire un rap, on va mettre un peu de basses là-dedans."