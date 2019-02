"J'ai cherché sur Saint-Étienne quelque chose de nouveau" (Akram Zinedine, réfugié syrien)

Saint-Étienne, France

Akram est arrivé en France il y a trois ans. Il a quitté la Syrie parce qu'il était devenu trop dangereux d'y vivre : "La situation est difficile, quelques fois les enfants ne pouvaient pas aller à l'école". Il fait une demande de visa tourisme en France, puis de demandeur d'asile. Il reste quelques jours à Paris, mais il vient finalement s'installer à Saint-Étienne : "On m'a proposé Saint-Étienne parce que l'administratif allait plus vite ici et c'est le plus important, pour la famille, c'est les papiers". Aujourd'hui, Akram a le statut de réfugié en France, comme ses enfants, qui ont pu retrouver leur scolarité au collège et au lycée.

"J'ai fait fait cinq mois de formation assistant comptable et gestion j'ai fait aussi un stage en entreprise transport" - Akram, réfugié syrien à Saint-Étienne

L'homme de 47 ans, ancien directeur financier dans un grand groupe automobile en Syrie, se dit aujourd'hui bien intégré dans la société française et stéphanoise. Il a pris des cours de français et a cherché du travail, dans son domaine, la finance : "J'ai fait fait cinq mois de formation assistant comptable et gestion j'ai fait aussi un stage en entreprise transport mais j'ai cherché beaucoup de travail, mais je n'ai pas trouvé". Pas question de rester dans rien faire, Akram ne veut pas dépendre des allocations de l'Etat. Il s'est demandé quoi créer de nouveau sur Saint-Étienne et il a ouvert un restaurant syrien et végétarien, le seul sur Saint-Étienne.

Bien intégré et actif dans la société, Akram ne sent pas pour autant un véritable citoyen : "C'est trois ans mais ce n'est pas beaucoup de temps pour intégrer pour connaitre toutes les choses, les habitudes, les traditions, on a besoin de temps pour le sentiment citoyen, mais j'espère qu'on va y arriver". Akram a fait une demande pour obtenir la nationalité française.

