Alain Afflelou fête les 50 ans de sa première boutique du Bouscat

Le 3 mars 1972, Alain Afflelou ouvre sa première boutique au Bouscat. 50 ans plus tard, sa filiale (dont il n'est plus l'actionnaire majoritaire) en comte 850 en France, 1500 à l'étranger. Le créateur de ce géant de l'optique est revenu dans la boutique de ses premières heures en tant pour fêter ses 50 ans d'ouverture.

À l'intérieur de la boutique, Alain Afflelou est accueilli par l'ensemble du personnel de la boutique. Parmi eux, Manuelle. Elle a travaillé comme secrétaire dans cette boutique : "Mon mari était le premier employé de la boutique !" dit-elle fièrement. Une histoire de famille qui dure jusqu'à aujourd'hui puisque sa nièce travaille depuis 32 ans en tant qu'opticienne dans la boutique du Bouscat.

La façade de la boutique décorée

Depuis 50 ans, la boutique a bien changé. Alors pour retourner dans le passé, la façade a été parée d'un décor en noir et blanc, représentant la vitrine de l'époque. À l'intérieur, les premières campagnes de publicité sont affichées, et même le personnel est habillé dans des tenus des années 70, pantalons larges et bandeaux dans les cheveux. Alain Afflelou semble très ému de revenir dans la boutique de ses débuts, là où tout à commencer.