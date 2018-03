Grenoble, France

« Notre métier n’attire plus grand monde, et ceux qui y sont n’inspirent qu’à en sortir. » Pour Alain Chevallier, surveillant à la maison d’arrêt de Saint-Quentin-Fallavier, les conditions de travail des personnels pénitentiaires n''ont pas été prises en compte dans la refondation pénale, annoncée hier mardi par le Président de la république. Une réforme pourtant destinée à améliorer le système pénal. « Après le conflit que l’on vient de connaître, on s’attendait au moins à un mot pour l’administration pénitentiaire. » Une déception après les mouvements de grève des gardiens de prison, notamment à Fresnes, suite à l’escalade de la violence en prison. Violence, radicalisation, Alain Chevallier dénonce le risque auquel sont exposés les surveillants de prison. « On peut surveiller des personnes radicalisées sans le savoir, on a très peu d’informations. »

Si on ne va plus en prison quand on commet un délit, pas sûr qu'on ait envie d'arrêter

Des mesures insuffisantes

Alain Chevallier ne croit pas non plus à l’utilité des mesures que veut mettre en place le président. Ne plus appliquer les courtes peines, de moins d’un an, ne libérera pas plus de places en prison, selon lui. « Il ne reste déjà plus grand-chose des courtes condamnations avec les réductions de peines, ce n’est pas ça qui libérera des places. » Le délégué UFAP-UNSa s’inquiète aussi, « on va laisser des personnes souvent violentes en liberté. » Pour lui, les mesures de refondation pénale en matière de réinsertion ne tiennent pas compte de la réalité. « Encore faut-il vouloir se réinsérer. Si dès lors qu’on commet des délits on ne va pas en prison, pas sûr qu’on n’ait plus envie d’en commettre».