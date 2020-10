"On espère ne pas en arriver au reconfinement total des Ehpad", s'inquiète le président sarthois de la FNADEPA

"On pense qu'on va devoir prendre progressivement des mesures pour protéger nos résidents", assure ce mardi matin Alain Cholat, directeur des Ehpad de la Reposance et Souvenance au Mans, alors que le gouvernement réfléchit à de nouvelles restrictions au vu de la situation sanitaire, et envisage un reconfinement - au moins partiel - du pays.

Déjà des mails envoyés pour inciter les familles à la prudence

Pour le président de la FNADEPA en Sarthe, la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements au service des personnes âgées, invité de France Bleu Maine ce mardi matin,"on espère ne pas arriver à un reconfinement total comme on l'a connu au printemps". Alain Cholat explique que pour ses résidences, il a "déjà envoyé un mail aux familles pour leur demander d'être responsables et de limiter le flux des visites, en nombre et en fréquence".

L'ARS met en place des dépistages antigéniques, ce sont des tests rapides avec le résultat en 10 minutes, pour tous les personnels une fois par semaine

Plusieurs Ehpad de la Sarthe ont déjà pris des mesures de fermeture des visites : "C'est bien l'enjeu. Un établissement contaminé est un établissement fermé aux visites", dit Alain Cholat. C'est le cas de la résidence Le Monthéard au Mans, avec 43 résidents sur 120 et 19 personnels positifs. Selon l'Agence régionale de Santé des Pays de la Loire, il y a désormais huit clusters identifiés dans les Ehpad du département de la Sarthe. Parmi les plus importants, il y aussi l'Ehpad La Pléiade à Château-du-Loir, avec 43 résidents sur 170 et 9 personnels contaminés.

Les personnels des Ehpad bientôt testés chaque semaine

Selon Alain Cholat, une mesure de précaution supplémentaire sera mise en place à partir de la semaine prochaine dans les Ehpad de la région : "L'ARS met en place des dépistages antigéniques, ce sont des tests rapides avec le résultat en 10 minutes, pour tous les personnels une fois par semaine". Une nouvelle mesure qui va demander "des équipes dédiées" et du travail administratif, mais qui permettra notamment de faire remonter des données régulièrement sur les cas de contaminations en Ehpad aux autorités.