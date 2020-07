Alain Chrétien, le maire de Vesoul appelle dans le JDD, à donner plus de pouvoirs à la police municipale

Dix-huit maires de droite dont le maire de Vesoul, Alain Chrétien, ont signé une tribune dans le JDD, ce dimanche, dans laquelle ils appellent à donner plus de pouvoirs aux policiers municipaux.

Dix-huit maires de droite, parmi lesquels Christian Estrosi ou encore le maire de Vesoul, Alain Chrétien, réclament dans une tribune au Journal du Dimanche, ce dimanche, l'extension des pouvoirs de leurs polices municipales, au lendemain d'une initiative en ce sens du gouvernement Castex.

Les édiles demandent en particulier l'accès à différents fichiers, la possibilité de réaliser des contrôles d'identité, ou encore l'autorisation de fermer "les établissements posant des problèmes récurrents de tranquillité publique ou ne respectant pas les arrêtés municipaux". Le Premier ministre Jean Castex, en déplacement samedi à Nice, a annoncé plusieurs initiatives contre l'insécurité, et notamment l'expérimentation prochaine à Nice de l'extension des compétences de la police municipale.

Il faut faire confiance aux élus locaux

"Nous appelons à ce que l'on fasse confiance aux élus locaux pour traiter l'insécurité au quotidien", confie Alain Chrétien que France Bleu Besançon a contacté ce dimanche. _"_Il faut harmoniser les pouvoirs de la police nationale et la police municipale sans bien-sur empiéter sur le rôle de la police nationale qui lutte contre le grand banditisme, la grande délinquance. Nous ne sommes pas sur le même tableau. En revanche, nous avons un rôle à jouer au quotidien et il faut nous donner des pouvoirs plus importants contre l'insécurité", précise l'édile vésulien qui lors de la campagne des municipales avait inscrit dans son programme, sa volonté de doubler ses effectifs de policiers municipaux pour assurer la tranquillité dans la ville.

Une explosion de la délinquance depuis le déconfinement

Cela fait des années que de nombreux élus locaux demandent cette extension de pouvoirs de leurs policiers municipaux. Pour Alain Chrétien, il y a désormais urgence dans ce contexte de crise sanitaire où la délinquance a explosé selon lui en France comme à Vesoul.

"On a une augmentation de plus de 15% des excès de vitesse dans le centre-ville de Vesoul. Ce déconfinement a peut-être débloqué de manière psychologique quelque-chose. On ne peut pas rester l'arme au pied. Il faut serrer la vis. Je pense que Jean Castex a compris notre message".

Alain Chrétien, le maire de Vesoul qui compte sur l'expérience de maire d'une petite commune du Premier ministre pour faire bouger rapidement les choses.