Alain Cocq, le malade incurable annonce sur Facebook qu'il se laisse mourir

Le militant de la fin de "digne", Alain Cocq atteint d'une maladie incurable a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi sur Facebook qu'il se laisse mourir. Il a cessé sont traitement, et toute alimentation et hydratation.

Alain Cocq atteint d'une maladie incurable a cessé de s'alimenter et se laisse mourir. Il l'a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi sur Facebook. Le militant de la fin de vigne "digne" originaire de Dijon explique avoir cessé sont traitement et toute alimentation et hydratation. Le président de la république Emmanuel Macron a refusé d'autoriser un suicide assisté. La loi Léonetti sur la fin de vie, adopté en 2016 autorise la sédation profonde mais uniquement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

à lire aussi Le Dijonnais Alain Cocq réclame le droit de mourir et veut faire évoluer la loi sur la fin de vie

Un message depuis son lit médicalisé

"Le chemin de la délivrance commence et, croyez-moi, j'en suis heureux", a déclaré Alain Cocq en direct sur son compte Facebook, peu après minuit. Ce malade incurable annonce sur une vidéo qu'il a cessé toute hydratation et tout traitement. Il explique sa décision en précisant qu'il ne s'agit pas d'un suicide et qu'il est catholique. Il estime qu'il est dans le cas prévu par la loi d'un décès rapide. Le président de la République, Emmanuel Macron, qu'il a sollicité, a refusé d'autoriser un suicide assisté, estimant qu'il n'était pas dans les cas prévu par la loi Léonetti.

Alain Cocq termine cette vidéo émouvante depuis le lit médicalisé installé à son domicile à Dijon par un message pour ses amis. "Ainsi va la vie. Au revoir".

L'ADMD , "l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité" lance un appel et demande de relayer sur les réseaux le combat du Dijonnais en publiant sur nos messages le hastag #JeSoutiensAlainCocq.