Collecte Restos du coeur : "On a 66% de bénéficiaires nouveau profil" dit Alain Depuichaffray des Restos 87

C'est aujourd'hui le début du grand week-end de collecte des Restos du Coeur. Alain Depuichaffray, Président des Restos du Coeur de Haute-Vienne, craint une campagne compliquée vu le contexte : manque de bénévoles et explosion des besoins.

Invité de France Bleu Limousin ce vendredi matin, Alain Depuichaffray a reconnu qu'en Haute-Vienne comme ailleurs, "_on manque de bénévoles sur ces deux jours_. Les gens, sûrement par crainte, ne veulent pas venir même une demi-journée nous donner un coup de main, d'ailleurs il y a des départements que feront leur collecte plus tard car ils manquent de bénévoles", ce qui est notamment le cas en Corrèze en effet.

Malgré tout, "sur les 72 magasins où nous serons présents, on sera à peu près bon partout" a expliqué Alain Depuichaffray, à quelques exceptions près, où des caddies seront quand même laissés à disposition du public pour que les haut-viennois déposent leurs dons_. "_Toutes les règles sanitaires seront respectées et on demandera aux donateurs de mettre directement les produits dans les caddies pour qu'il n'y ait pas de contacts directs".

Explosion du nombre de nouveaux bénéficiaires

Cette collecte risque donc d'être plus difficile, en raison de ce contexte si particulier. Et c'est inquiétant car parallèlement les besoins ont explosé avec la crise. "On va passer en campagne d'été dans quelques jours, et _on a cette année 66% de bénéficiaires nouveaux profils_, des gens en chômage partiel, beaucoup d'étudiants, on n'avait jamais vu ça", constate le Président des Restos du coeur de Haute-Vienne, rappelant que l'association fondée par Coluche "manque surtout de produits d'hygiène et de produits pour bébés".

Difficulté supplémentaire enfin pour cette collecte 2021, le couvre-feu. "Les magasins nous demandent de quitter les lieux vers 17h30, ce qui va aussi nous perturber dans nos ramasses". Malgré toutes ces contraintes, "on compte sur vous" a conclu Alain Depuichaffray, qui reconnait la grande générosité des haut-viennois lors des campagnes régulières des Restos du coeur.