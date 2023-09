Alain Duvollet, fondateur de L’Ange Bleu près de Bordeaux est mort

Le réveillon du nouvel an était pour lui le rendez-vous incontournable chaque année, il en avait d'ailleurs fait la plus grosse soirée de son cabaret, l'Ange Bleu : Alain Duvollet est mort à l'âge de 83 ans. Un établissement qui était au départ un restaurant familial le "Girondon", et donc il a fait un cabaret en 1997 avec un très grand succès.

