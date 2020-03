Alain Giresse : Michel Hidalgo nous a convaincus qu’on pouvait être champions

Entraîneur de l’équipe de France de 1976 à 1984, Michel Hidalgo aura permis aux Bleus de remporter l'Euro 84, puis de disputer deux Coupes du monde en 1978 et 1982, avec Michel Platini, Dominique Rocheteau, Maxime Bossis, ou encore Alain Giresse, très attristé par la disparition de son ami.

Alain Giresse rend hommage à Michel Hidalgo Copier

"Il m’a permis de venir en équipe nationale, il a cru en mes qualités. Il a construit une équipe qui était bien dans le jeu français de l’époque. Un jeu créatif, fait de technicité", se souvient Alain Giresse. "Il avait de l’exigence, dans la performance, mais sur un jeu basé sur la possession du ballon, et qui nous correspondait. En nous décomplexant totalement, et en nous permettant de croire en nos possibilités de devenir champions, et notamment de devenir champions d’Europe comme ce fut le cas en 84."

La dream team des Bleus de l'Euro 84 emmenée par Michel Hidalogo © Maxppp - COLINET Richard

"On le savait très fatigué", poursuit Alain Giresse. "Avec mes collègues joueurs, on s’était retrouvé autour de lui en Février à Marseille, et on avait pu constater que son état était délicat. Ça fait très mal parce qu’on avait un lien avec Michel Hidalgo. C’est cruel, parce que nous ne pourrons pas assister à ses obsèques dans cette circonstances particulières", regrette l'ancien Bleu qui se souvient des _"virées de préparations des Bleus, avec toute la famille, femmes et enfants, à la montagne avec Michel Hidalgo. C’était plus que du football, c’était une aventure humaine. Il n’y avait que Michel Hidalgo pour emmener comme cela un groupe, comme une famille."_