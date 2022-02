Alarmes, portes blindées, caméras : en Mayenne les entreprises de sécurité ont du pain sur la planche

Comment réduire les incivilités en Mayenne ? C'est le thème d'une nouvelle émission de Place Publique, ce jeudi 3 février 2022 sur France Bleu Mayenne à 18h, en direct de Château-Gontier-sur-Mayenne. Mégots, masques, déchets jetés par terre, mais aussi cambriolages et violences à la personne. Est-ce que le sentiment d'insécurité grandi dans notre département ? Les entreprises mayennaises spécialisées dans les systèmes de surveillance chez les particuliers répondent par l'affirmative.

Maurice Speranza, le gérant de la société Espace Sécurité à Laval, observe une hausse de son carnet de commande depuis plusieurs années. "Depuis à peu près de deux ans. Même en ce début d'année nos commandes sont en hausse d'environ 20%. La plupart des clients veulent des systèmes d'alarme mais certains veulent aussi se renforcer au niveau mécanique : portes blindées, serrures de haute sécurité" explique ce professionnel.

La délinquance se déplacerait à la campagne

Il estime que sentiment d'insécurité grandit dans notre département. En Mayenne par exemple, d'après les chiffres de la Préfecture, le nombre de cambriolages s'évalue à 900 en moyenne chaque année depuis 2017. "Avant, on disait que c'était réservé aux grandes métropoles, mais la délinquance est itinérante aujourd'hui. Elle se développe maintenant sur des villes plus moyennes, dans des bourgs de 200, 300, 500 habitants. Ce qui l'intéresse un délinquant c'est d'aller vite sans faire trop de bruit. Et c'est vrai que souvent, dans nos campagnes, malheureusement, je vois encore des gens qui laissent leurs portes totalement ouvertes, les clés sur leur voiture" termine-t-il.