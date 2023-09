Alba, Louise, Gabriel et Léo, les prénoms qui seront en vogue en 2024 selon “l’Officiel des prénoms”

Quels prénoms seront les plus à la mode en 2024 ? Selon les estimations de "L’Officiel des prénoms 2024", publié aux éditions First, basées sur les évolutions observées par l'Insee et que Le Parisien a pu consulter, Alba devrait être le prénom le plus en vogue l’an prochain chez les filles, devant le bien installé trio "Louise-Jade-Ambre".

Des prénoms courts qui sonnent "nature"

Alba qui signifie “l’aube, le lever du soleil", en espagnol, popularisé par la série espagnole "Les Demoiselles du téléphone", coche toutes les cases : il est court, se termine en A, un critère en vogue depuis le début des années 2000, et fait référence à la nature.

Louise, Jade, Ambre et Emma complètent le top 5, quand Alma et Inaya font leur apparition dans le top 20 . Alma est par ailleurs le prénom féminin le plus donné à Paris en 2022.

Isaac monte en puissance, Lucas recule

Chez les garçons, on garde les mêmes et on recommence. Gabriel, Léo et Raphaël occupent toujours le podium. Les prénoms courts avec une juxtaposition de voyelles ont toujours la cote : Noah, Maël, Louis et Jules suivent le trio de tête.

Léon fonctionne encore très bien, tandis que les prénoms religieux devraient avoir encore beaucoup de succès l’an prochain, avec Isaac, désormais aux portes du top 10.

Enfin, il y a les prénoms en perte de vitesse : Lou, Lina, Chloé chez les filles, ou Lucas, Hugo, Sacha et Liam chez les garçons. Ils sont toujours populaires, mais en recul.

Le top 20 des prénoms attribués en 2024

Le Top 20 selon "L’Officiel des prénoms 2024", révélé par Le Parisien (fille/garçon)