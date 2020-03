Albert Uderzo est mort, l'équipe du Studio 46 à Bénifontaine est en deuil

"C'était un homme très simple et très abordable", se souvient Régis Grébent avec beaucoup d'émotion. Le directeur du Studio 46 installé à Bénifontaine connaissait Albert Uderzo depuis plus de 40 ans. Il a d'abord été son collaborateur avant devenir l'un de ses amis.

Régis Grébent dirigeait l'équipe de dessinateurs et de coloristes qui apportaient la dernière touche aux albums d'Astérix. "Il nous appelait systématiquement quand on lui envoyait une planche retouchée, et après avoir demandé des nouvelles de tout le monde, il nous remerciait et s'excusait même quand il voulait apporter quelques corrections" raconte le dessinateur. "C'était un peu comme un second père pour moi".

Régis Grébent qui avait eu l'épouse d'Uderzo au téléphone il y a deux jours: "jamais je n'aurais pu imaginer qu'il partirait aussi vite, même s'il était fatigué depuis quelques temps".

Et compte tenu des mesures de confinement, aucun des membres de l'équipe ne pourra assister aux obsèques du dessinateur.