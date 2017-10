Albertville: démonstration des secouristes en montagne pour 400 jeunes lors des journées de la sécurité

Ils sont sapeurs pompiers, médecins urgentistes, policiers, gendarmes, pilotes ou mécaniciens d'hélicoptères, autant d’intervenants dans le chaîne du secours en montagne. Démonstration devant 400 primaires et collégiens ce jeudi à Albertville à l'occasion des 5èmes journées de la sécurité.

L' opération est organisée depuis cinq ans par le ministère de l'Intérieur: les journées de la sécurité sont l'occasion dans chaque département de faire se rencontrer les acteurs du secours et les habitants.

Ce jeudi à Albertville, les intervenants du secours en montagne ont réalisé une démonstration de secours héliporté au stade Henri Dujol du Parc Olympique. L'occasion pour un peu plus de 400 élèves de primaires et de collèges, âgés entre 8 et 14 ans, venus des établissements d'Albertville et de la Combe de Savoie de discuter avec des médecins urgentistes, des CRS, gendarmes et sapeurs pompiers spécialisés dans le secours en montagne, un pilote et un mécanicien d'hélicoptère de la sécurité civile.

Une démonstration qui a impressionné les élèves, qui ont apprécié le côté spectaculaire du secours héliporté.

En Savoie en moyenne un millier de secours en montagne sont réalisés chaque année grâce au transport par hélicoptère, plus des trois quarts sont des secours médicalisés.