Albertville : des habitants d'un immeuble du Val des Roses excédés par l'état des appartements

Albertville, France

Ils sont plus d'une trentaine de locataires de la première tour Sainte-Thérèse à Albertville, dans le quartier du Val des Roses, à avoir signé un courrier à destination du bailleur Val Savoie habitat. Ils veulent des réparations, des actes. Mais certains n'espèrent même plus, et veulent surtout rapidement déménager de leur logement qu'ils estiment indignes et insalubres. C'est le cas notamment d'une locataire qui attend impatiemment sa retraite. "Je me casse ! Même ma fille me dit regarde maman, on vit dans .. dans une merde !" s'énerve-t-elle. Chez elle, des fuites d'eau au plafond entraînent des fissures et la chute de la peinture. A certains endroits, ça suinte, "ça pourrit, et il n'y a personne qui ne fait rien."

Dans l'appartement d'une locataire de l'immeuble, les fuites d'eau détériorent le plafond de plusieurs pièces. © Radio France - Damien Triomphe

Plusieurs appartements d'une même partie de l'immeuble sont dans la même situation, suite à une inondation survenue dans un logement du neuvième étage de l'édifice, il y a environ trois semaines. Une résidente montre sa salle de bain, dans laquelle la faïence se décolle. Au sol, elle appuie avec son doigt sur un carré de linoléum : l'eau ressort par les jointures.

Les fuites d'eau touchent également les parties communes de l'immeuble © Radio France - Damien Triomphe

Mais les problèmes ne se limitent pas aux fuites d'eau. D'autres habitants croisés dans les couloirs se plaignent d'une remise en route du chauffage qui a tardé cette année : les radiateurs fonctionnent depuis vendredi soir. Une autre encore montre une fenêtre qui ne ferme plus dans son salon. La menuiserie est usée. "Toute l'année, elle est comme ça, ouverte, même l'hiver" explique-t-elle, "j'ai appelé le régisseur, il est venu, il a fait un bon, mais ce n'est pas à lui de faire des travaux."

Beaucoup espèrent une réponse rapide du bailleur. Pour faire pression, ils envisagent de geler les loyers, en les versant à la Caisse des dépôts. Certains demandent aussi un rendez-vous avec le maire.