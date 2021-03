Albertville : l’église Saint-Grat retrouve son tableau de St François de Sales, entièrement rénové

Les travaux de restauration de la Chapelle St François ont débuté il y a un an. C’est dans ce cadre que le tableau de St François de Sales a été restauré par l’atelier Vicat-Blanc à Lyon. Et si le tableau est remis en place à la mi-mars, c’est pour que le tableau ne souffre pas des conditions climatiques hivernales et d'écarts de température brutaux.

L’église de Conflans achève ainsi plusieurs années de travaux : restauration, couverture et accès au clocher, autel St-Joseph, autel du Rosaire, autel St-François. Plusieurs entreprises ont travaillé sur ce chantier pour valoriser le patrimoine culturel.

la restauration du tableau (atelier Vicat-Blanc)

la restauration de la structure du retable (Antoine Buisson)

la restauration de la polychromie du retable (Aline Berelowitsch)

Ce projet a été mené avec le soutien de l'État et du Conseil départemental. La Ville d’Albertville a également lancé une procédure de souscription auprès de la Fondation du patrimoine.

Un résultat spectaculaire

Des épreuves photos « avant/après » ont été réalisées. Des détails qui étaient auparavant complètement invisibles peuvent désormais être observés, faisant ainsi redécouvrir cette œuvre.

"On a remis au jour, une partie de l'histoire des tableaux, nous avons découvert des signatures" Colette Vicat Blanc, restauratrice Copier