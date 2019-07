Albertville se prépare à accueillir l’Etape du Tour dimanche

La fameuse Étape du Tour part d’Albertville dimanche 21 juillet. Ce sont 13 000 coureurs sur la ligne de départ et quelques 200 bénévoles pour l’organisation. La cité olympique est en pleine effervescence pour les préparatifs

Albertville, France

L’excitation monte à Albertville à quelques jours de l'Etape du Tour. Cette année, les amateurs feront le tracé de la 19e étape du Tour de France : 135 kilomètres entre Albertville et Val Thorens avec 4 563 mètres de dénivelés positifs. On peut noter parmi les difficultés, le Cormet de Roselend, la Côte de Longefoy et la montée à Val Thorens, classée hors catégorie. 13 000 cyclistes sont attendus, selon la préfecture, dimanche 21 juillet !

A Albertville, les fanions, les drapeaux à pois, les sculptures de vélo sont déjà partout.

Toute la ville est décorée, ça bouge énormément, il y a des fanions dans chaque commerce, dans chaque rue principale – Denis, cafetier

Dans la zone commerciale, la flamme olympique sera allumée dimanche. Certains commerçants de bouche ont prévu de doubler leur production et d’embaucher plus de personnel.

On a accueilli 10 000 personnes grâce aux championnats de France de boules lyonnaises ces derniers jours, on en attend encore des milliers. Certains disent que l’effervescence dans les rues d’Albertville ressemble à celle de la période des JO – Frédéric Burnier Framboret, le maire d’Albertville

Le village du Tour sera ouvert dès vendredi et pour trois jours, au pied de la flamme olympique.

A Albertville les cyclistes sont prêts à en découdre avec les cols Alpins © Radio France - Anabelle Gallotti

