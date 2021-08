Albertville : sous la tente, les scouts s'adaptent à la crise sanitaire

A Saint-Paul-sur-Isère, près d'Albertville, le camp de scouts s'adapte à la situation sanitaire : distanciation, port du masque obligatoire pour la préparation des repas, six enfants maximum par tente, tête-bêche. Pas de quoi gâcher la convivialité du camp et l' "esprit scoutisme".

Sous la tente, on chante, on rit... La convivialité du scoutisme est bien présente, même si quelques règles ont changé. Pour s'adapter à la situation sanitaire, six enfants maximum peuvent dormir dans chaque tente (au lieu de huit).

A 22 heures 30, c'est l'heure de l'extinction des feux. Les scouts doivent se positionner en tête-bêche avec leurs sacs de couchage. "C'est plus difficile de discuter avec les copines dans la tente, car on ne se voit pas et il y a des sacs entre nous", admet Clémence, 10 ans. "Donc c'est moins marrant". Pour un autre jeune scout, dans la tente des garçons, c'est la nuit que ça se complique.

Il y a toujours quelqu'un qui se réveille avec un cri parce qu'il se prend les pieds de son voisin dans la tête, et ça réveille tout le monde à 5 heures du matin. - Un jeune scout du camp

Dans la cour du collège de Saint-Paul-sur Isère, près d'Albertville, sont accueillis une cinquantaine d'enfants entre 8 et 11 ans, pendant une semaine, du 2 au 7 août. Sur le camp et pour les activités à l'extérieur, pas besoin de porter le masque. Il est néanmoins obligatoire pour la préparation et le service des repas par les enfants et aux toilettes.

Après la course d'orientation, les scouts de Saint-Paul-sur-Isère s'apprêtent à remettre le masque pour préparer le repas au reste du groupe. © Radio France - Coline Mollard

Moins de contact entre les scouts

Deux groupes d'enfants sont présents sur le camp : les jeunes de Chambéry et ceux de Sallanches. Pas de séparation entre les tentes mais des activités bien distinctes, pour que les deux groupes soient le moins possible en contact.

On évite de mélanger les enfants. On s'aperçoit mais on ne peut pas vivre ensemble, c'est un peu frustrant. - Delphine Stephen, directrice du camp.

Néanmoins, les activités phares du camp, comme la course d'orientation, la construction de tipi et les veilles, n'ont pas changé. "Et puis c'est ça aussi, l'esprit scout, c'est savoir s'adapter aux différentes situations", sourit la directrice.