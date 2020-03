Albi : comme partout en France, les cloches de Sainte-Cécile vont sonner ce soir à 19h30 pendant 10 minutes

Des bougies et des cloches qui sonnent pendant 10 minutes. C’est l’initiative des évêques de France. Un geste pour montrer la solidarité avec soignants et malades.

Des bougies et des cloches qui sonnent pendant 10 minutes. C’est l’initiative des évêques de France. Un geste pour montrer la solidarité avec soignants et malades. L’Église d’Occitanie donne rendez-vous aux fidèles pour encourager soignants et malades. Les cloches des églises vont tinter pendant 10 minutes et les catholiques pourront aussi allumer des bougies sur le rebord de leur fenêtre. A Albi, l’archevêque insiste sur la symbolique. "Les évêques de France veulent manifester leur solidarité avec tous les Français. Qu’ils soient catholiques ou non. L’Eglise veut montrer sa compassion à tous les malades, à tous les soignants, à toutes les familles touchées par la pandémie."

. - .

Monseigneur Jean Legrez espère aussi que la solidarité que vit le pays actuellement puisse ensuite perdurer. "Cette pandémie entrainera des changements. Ce sont les plus pauvres qui sont touchés. Alors, on essaie d’encourager une solidarité durable."

. - .

Comme l'évêque, des prêtres de nos paroisses célèbrent aussi la messe et la diffusent sur les réseaux sociaux.

À Carmaux : https://www.facebook.com/ParoisseCarmaux/

À Saint-Sulpice : https://www.facebook.com/paroissesaintvincentdepaul81/

À Mazamet : facebook.com/Paroisse-du-Christ-Roi-Mazamet-105108744449060/

À Lavaur : https://lavaur.catholique.fr/

À Brassac : https://www.youtube.com/watch?v=hr6kq3eXOyM