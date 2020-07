Albi : des riverains excédés par des fêtes en plein air sur les berges du Tarn

Des djembés, de la musique crachée par des enceintes, des cris...Depuis le déconfinement (le 11 mai dernier) lié au Covid-19, les soirées s'enchaînent au bord du Tarn à Albi, en contrebas du palais de la Berbie, avec parfois plus de 200 fêtards présents et les riverains n'en peuvent plus. Surtout ceux qui sont sur le quai d'en face, car les bruits résonnent.

Des riverains plus que fatigués

Ainsi, une quinzaine de riverains de la rue du Tendat et de la rue de l'Equerre a déposé une pétition à la mairie, restée sans réponse pour l'instant. Joachim Mendès habite depuis plus de 40 ans dans ce quartier. Il n'envisage pas de déménager, lui qui voit les berges situées de l'autre côté du Tarn depuis sa fenêtre, mais il n'en peut plus. "Je n'ai jamais vu ça... Les gens crient, jouent du djembé, font de la mobylette et parfois des feux d'artifice! C'est l'alcool qui parle c'est sûr, quand on voit les bouteilles vides le matin il n'y a pas photo. Mais c'est horrible, on ne dort pas. A la limite ça ne serait que le week-end, on se dit 'il faut qu'il s'éclate' mais là c'est tout les soirs. Je n'ai rien contre la jeunesse mais trop c'est trop." Mario Lapuente tient une chambre d'hôte depuis cinq ans juste à côté, et lui aussi est excédé: "On ne peut pas dormir, on a un bébé de deux ans qui se réveille, ma femme fait de la route pour aller à Toulouse et ça devient dangereux !" Il s'attend aussi à recevoir des mauvais commentaires un jour ou l'autre sur son site, même si pour l'instant "les clients sont compréhensifs."

Les Albigeois qui viennent faire la fête, souvent âgés de moins de 30 ans, se retrouvent très nombreux, notamment à partir de 2h du matin, heure de la fermeture des bars. Il faut dire que les discothèques n'ont toujours pas rouvert, et d'ailleurs le Conseil d'Etat a estimé lundi que la fermeture prolongée des discothèques n'était pas "disproportionnée", rejetant un recours de celles-ci pour rouvrir leurs portes, ne serait-ce qu'en proposant un service de bar. "Les boîtes sont fermées alors on va où ?", abonde Mohamed, bière à la main et musique ivoirienne diffusée sur son enceinte. "Il faut sortir voir les copains ! On pique-nique, on voit les copains et on rentre chez nous c'est tout." Lucie elle fréquente les berges régulièrement depuis très longtemps. "C'est beau, il fait frais, c'est gratuit", sourit-elle, mais elle reconnaît que cela a changé : "Depuis deux mois c'est vraiment le b*****; on est plus nombreux et j'ai des copains qui restent parfois dormir. Je peux comprendre que les voisins râlent".

Arrêter d'éclairer les remparts ?

Pour les riverains, il existe pourtant des solutions, par exemple arrêter d'éclairer les remparts, qui le sont depuis peu. Et ce alors que ces soirées peuvent tourner au drame : un homme de 29 ans s'est noyé au début du mois de juillet. Il a chuté dans le Tarn ; il avait bu et ne savait pas nager selon les témoins présents sur place. Le parquet d'Albi assure à France Bleu Occitanie que c'était un accident, et que personne ne l'a poussé. Cette noyade n'a pourtant pas découragé les fêtards, qui continuent de se retrouver le soir sur les berges.

La mairie d'Albi n'a pas souhaité s'exprimer suite aux sollicitations de France Bleu Occitanie.