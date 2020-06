Albi : la gauche réussit son union mais devra être convaincante et inventive pour la campagne

"Collectif Vert Albi" : C’est le nom de la liste d’union de la gauche qui a été déposée ce mardi en préfecture et qui sera donc au second tour des élections municipales dans la capitale tarnaise. La fusion des listes s’est faite de manière proportionnelle avec 16 candidats EELV sur les 43. La liste est menée par Nathalie Ferrand-Lefranc porte-parole citoyenne et non encartée. Pascal Pragnère, le candidat écologiste est lui deuxième. Tous deux ont insisté "La gauche a mis 25 ans à se rassembler : elle sera présente au rendez-vous avec les Albigeois progressistes, humanistes et écologistes pour le second tour des élections municipales."

Cette fusion a été difficile à mettre en forme. Les discussions ont été compliquées. Les verts tenaient notamment à avoir 16 places dans la liste. Ils ont aussi l’assurance de défendre les dossiers écologistes. "Nous serons en charge des dispositifs pour répondre à l’urgence climatique mais aussi de questions sociales et notamment le complément social de revenu que nous portions dans notre programme." dit Pascal Pragnère. "Ce n’est pas qu’un engagement de électoral. On s’est mis d’accord sur les programmes. Le temps que nous avons pris, nous a permis qu’il n’y ait pas de zone d’ombre." détaille Nathalie Ferrand-Lefranc

Une campagne sous le signe de la distanciation

Maintenant, la gauche va devoir faire campagne. Mais dans le contexte de crise sanitaire, ça ne sera pas facile. Les rendez-vous traditionnels pour tenter de convaincre les électeurs ne pourront pas avoir lieu. Faire savoir que la fusion a eu leiu ce ne sera pas simple dit Nathalie Ferrand-Lefranc "On conseille ne de pas faire de porte-à-porte, ni de tractage sur les marchés, ni de meeting. On ne peut pas utiliser les outils traditionnels de la démocratie. Il faudra donc inventer de nouveaux outils."

"Une certaine inégalité depuis le départ"

Et le risque évidemment, c'est l'abstention pour l’écologiste Pascal Pragnère "à cause de la crise sanitaire, les gens ne sont pas venus voter. Le premier tour a été gâché par une abstention énorme." D’autant qu’il estime que la maire sortante, elle, a fait campagne pendant le confinement. "Stéphanie Guiraud-Chaumeil s'est arrogée tous les pouvoirs sans concertations sans consultation. Une machine électorale s'est mise en place dès le début du confinement alors que tous les autres étaient privés de moyens d'actions. Il y a une certaine inégalité depuis le départ qu'on va essayer de combler."

Alors après le télé-travail, les candidats devront apprendre la télé-campagne. Beaucoup de candidats devraient organiser des webinaires ou des meetings virtuels. Pour le moment, pour Albi, les décisions n’ont pas été prises.