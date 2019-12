Albi : les syndicats toujours mobilisés même le 24 décembre

Albi, France

Pas de répit dans la mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale du Tarn composée de la CGT, Force Ouvrière, FSU et Solidaires s'est réunie ce mardi 24 décembre place du Vigan à Albi. Ils étaient moins d'une centaine rassemblés pour partager un repas sous la forme d'une auberge espagnole.

Malgré les vacances et l'annonce du gouvernement de reprendre les discussions avec les partenaires sociaux le 7 janvier, l'objectif était de montrer qu'ils sont toujours présents. "C'est vrai que certains militants sont en vacances ou en famille. Mais nos camarades de la SNCF ou de la RATP sont eux toujours en grève. Et ça nous paraissait important que tous les secteurs montrent le soutien et qu'ils restent actifs même pendant les vacances", explique Aurélien Fabre représentant de Solidaires Tarn.

De nouvelles actions prévues pendant les vacances dans le Tarn

Ce rassemblement a d'ailleurs permis de fixer les modalités de la prochaine action dans le Tarn. Les syndicats prévoient une action samedi prochain au niveau de la préfecture. "Cette intersyndicale fonctionne bien, plus on se voit et plus on a envie de se voir, reconnait Patrick Guiraud de la CGT du Tarn. Ça permet aussi d'entretenir le mécontentement et de montrer qu'on a toujours le moral".

D'ailleurs, il prévient le monde va revenir dans les rues dès la rentrée avec une grosse journée d'action le 9 janvier.