Albi parie sur un tourisme de niche, le "toutourisme", pour attirer les chiens et leurs maîtres

La ville d’Albi (Tarn) a lancé cet été un guide et un kit pour tous les voyageurs qui embarquent leur chien dans leurs valises. Le but est de recenser tous les restaurants et hôtels accueillants avec les meilleurs amis de l’homme.