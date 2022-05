Albi : retour des touristes étrangers mais les commerces subissent la hausse des prix

C'est une image que beaucoup de professionnels du tourisme n'avait plus l'habitude de voir dans les rues d'Albi : des touristes avec un casque sur les oreilles en train d'écouter religieusement leur guide.

"C'est la reprise du tourisme après les deux années du vide", confirme Héléna, la guide. "Là, je suis avec la clientèle américaine, ce qui fait très plaisir parce elle revient enfin. C'est une population qui fait du bien à notre économie."

Les restaurants font le plein le week-end. © Radio France - TV

Dans les rues de la cité épiscopale et en face de la cathédrale Sainte-Cécile, les restaurants font le plein. "On a le sourire, on est souvent complet avec un gros week-end pascal. Le beau temps a beaucoup joué", explique Stéphane, du restaurant "Au nom du Père".

Bilan mitigé chez les commerçants

Du côté des boutiques albigeoise, si certains ont noté "une belle affluence dans les rues", beaucoup observent une nette diminution de la consommation. "J'ai -20% sur mon chiffre d'affaire par rapport à l'an dernier", note une commerçante. Entre la hausse des prix et la présidentielle, les touristes font attention à leurs dépenses.

"Je suis un peu inquiète", explique Clémence, vendeuse dans une boutique à deux pas de la cathédrale. "Mais je me mets beaucoup à la place des clients parce que je suis dans la même situation financière qu'eux et je vois bien que moi, quand je sors, je fais attention à mes dépenses maintenant."