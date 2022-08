Albussac : malgré l'interdiction de la baignade, les cascades de Murel ne désemplissent pas

Les cascades de Murel à Albussac en Corrèze sont depuis quelques années devenues un lieu de baignade très apprécié des vacanciers. Et en ces temps de canicule il attire encore plus de monde. Pourtant la baignade y est totalement interdite.

Le moindre espace de fraîcheur est le bienvenu en cette période de canicule. Notamment les lieux de baignade sont très prisés cet été. Y compris ceux qui ne sont pas prévus pour ça. C'est le cas des cascades de Murel à Albussac entre Tulle et Argentat, littéralement prises d'assaut. Le site ne désemplit pas. Il accueille plus de 20 000 personnes chaque été.

Une bain de fraîcheur

Il faut dire que le site, niché en plein cœur des bois, est exceptionnel. Une suite de cascades et de bassines d'eau limpide et fraîche, entourées de verdure, qui attirent les touristes comme un aimant. "On a cherché un lieu ombragé, proche de la nature", explique par exemple cette vacancière venue de la région parisienne. "Des cascades, forcément ça attire. Et il y fait frais" souligne de son côté cette dame originaire de Périgueux.

Un panneau d'interdiction

Mais le site très escarpé, très rocailleux, n'est pas prévu pour la baignade. Qui y est dangereuse. De fait elle y est interdite. Un panneau installé au début du chemin d'accès principal le mentionne. "Je ne l'avais pas vu" dit simplement ce touriste de la région parisienne. "Sur la pub (sic) sur Internet on voit bien que les gens se baignent" fait remarquer une autre.

Pour nous c'est pas un lieu de baignade mais de promenade" Christian Rigal, maire-adjoint

La municipalité est plutôt démunie face à cet afflux de baigneurs. "Malheureusement, on ne peut pas arrêter les gens" souligne Christian Rigal maire-adjoint. Autoriser la baignade imposerait la présence de surveillant, ce qui est impossible. D'autant plus que la commune souhaite que ce lieu reste gratuit d'accès. Et qu'il conserve son aspect sauvage. Pas question d'y faire donc des aménagements surtout pour la baignade. Christian Rigal rappelle que c'est un site normalement dédié à la randonnée. Et qu'il est très difficile d'accès pour les secours. Car les accidents parmi les baigneurs sont réguliers. À chaque fois les pompiers doivent faire intervenir le GRIMP, le Groupement de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux, ainsi qu'un hélicoptère.