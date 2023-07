Alcool au volant : des ateliers de sensibilisation sur les plages varoises

Avec l'été, les apéros ont tendance à se prolonger… mais attention à l'abus d'alcool, surtout avant de prendre la route ! L'association Prévention routière fait sa tournée d'été sur les plages du Var, pour rappeler quelques règles essentielles. À commencer par le fait que les doses d'alcool qu'on sert à la maison n'ont rien à voir avec celles qu'on sert au bar ! "La dose bar, c'est une dose d'alcool standardisée, pour contenir toujours 10 grammes d'alcool pur, quel que soit le type de boisson. Il y a donc la même quantité d'alcool dans 3 cl de whisky, 12 cl de vin ou 25 cl de bière", explique Clément Dufour, chargé de mission régional pour l'association Prévention routière.

Effectivement, les vacanciers qui se prêtent au jeu sont au-dessus des limites : "Je me suis servi un verre, mais en fait, ça fait quatre doses, alors je suis foutu", explique Gérard. "C'est une grande découverte pour moi, ils devraient le faire plus souvent, je pense que 99% des gens ne le savent pas", souligne-t-il. Effectivement la plupart de ceux qui se prêtent au test sont au-dessus de la dose bar, ce qui permet de comprendre que boire un verre à la maison peut être plus dangereux que de boire un verre au bar, lorsqu'on prend la route ensuite.

Le verre mesureur pour déterminer si la dose d'alcool servi à la maison correspond à une dose bar © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le parcours "lunettes-alcool"

Pour aller plus loin, il y a le parcours "lunettes-alcool" : on chausse des lunettes qui nous donnent la vision que l'on aurait après deux verres. "Je prends les virages comme je peux", explique Andrée, en tanguant un peu. Cette touriste stéphanoise doit suivre le parcours sans toucher les plots oranges, qui représentent des passants. "Je croyais suivre la ligne mais je n'y arrive pas", dit-elle en réalisant qu'elle a renversé quatre plots, et donc, symboliquement quatre personnes. "Cela fait une drôle de sensation, on a l'impression d'être vraiment saoul." Le parcours vise à montrer que même en buvant peu, les repères et l'évaluation des distances changent.

Ces ateliers de sensibilisation permettent aussi de rappeler les règles en cas de consommation d'alcool : "s'organiser en désignant un Sam : celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ; prendre les transports en commun, ou un taxi pour rentrer ou simplement dormir sur place" conclut Jonathan Maillart, responsable du réseau de l'association Prévention routière.

Selon une étude de l'association, plus d'un Français sur trois déclare avoir déjà pris le volant après avoir bu.

L'association Prévention routière sera présente sur les plages du Mourillon à Toulon, ce mardi 25 juillet de 17h à 20h.