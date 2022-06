Alcool au volant : sans tabou, le maire de Plérin se confie après sa condamnation

Lors de votre comparution devant le juge ce mardi 31 mai vous avez expliqué, qu’en tant élu, vous êtes régulièrement sollicité pour partager des verres d’alcool. C’est si difficile de dire non ?

Effectivement, il ne s'agit pas du tout, bien évidemment, d'excuser ce que j'ai fait ce week-end. C'est tout à fait inconscient, au regard notamment de ce qu'on attend de l'exemplarité d'un élu. Mais quand on est élu, on est effectivement souvent sollicité, à droite, à gauche, pour différentes festivités. On est soumis souvent à de fortes tentations. Et c'est vrai que j'ai ce problème-là, de ne pas être capable de refuser de boire un verre, voire même plusieurs verres lors de manifestations sportives, de réceptions etc. Aujourd’hui, la prise de conscience est bien réelle dans la mesure où les faits qui se sont déroulés dimanche auraient pu être encore plus dramatiques. Je dois me prendre en main, consulter, me faire accompagner afin, non pas de maîtriser ou gérer mais afin de refuser toute tentation.

Pourquoi acceptez-vous de parler de vos addictions ?

Pour moi, le fait d'évoquer cela avec vous, c'est à la fois pour bien préciser que j'ai un besoin de soins et d'accompagnement, mais c'est aussi de dire à d'autres, élus ou pas, qu’à un moment donné, on ne peut plus fermer les yeux. Il faut prendre le taureau par les cornes et se regarder en face. C’est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui.

Prenons l’exemple de ce week-end. Vous étiez au tournoi de foot au stade Marcel Gouedard à Plérin. Vous avez bu. Vous n’avez pas eu la présence d’esprit de vous dire, non, je ne peux pas prendre le volant ?

Quand on est dans un mouvement perpétuel de relations conviviales, festives, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la lucidité suffisante pour prendre conscience qu’on met en danger la vie d'autrui et la sienne. Donc oui, il y a une forme de vraie inconscience à vouloir reprendre sa voiture.

Ce n’était pas votre première « sortie de route ». Vous aviez déjà été condamné en 2017 pour conduite en état d’ivresse et vous avez, on peut le dire, une certaine réputation. Entendez-vous cette petite musique qui dit que le maire de Plérin ne refusait jamais un verre ?

Oui, oui, j'entends cette petite musique, je l'entends. Je ne fais pas que l'entendre puisque je la lis aussi parfois sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas regardé là mais je pense que cela doit pas mal se déchaîner. Si les gens savaient, tant mieux pour eux. J'ose espérer que ceux qui pourraient être amenés à me donner des leçons soient vraiment très clean pendant toute leur vie. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un homme parfait. J'ai mes imperfections, j'ai mes faiblesses et mes failles, voilà. Ce qui s'est passé dimanche est une conséquence de ces faiblesses et de ces failles. Aujourd'hui, la question qui se pose à moi, c'est comment ? Comment faire disparaître ces failles ? En tout cas, ça ne va pas être chose facile puisque ça ne se règle pas en quelques jours ou en quelques mois. Je rencontre prochainement un addictologue, on va voir comment on traite le sujet.

Votre permis a été annulé, vous n’avez pas le droit de le repasser avant deux mois. Comment allez-vous vous déplacer ?

Je vais faire du covoiturage avec des élus notamment. J'ai d’ailleurs eu beaucoup de témoignages de solidarité dans l'épreuve, à droite comme à gauche et je tiens à les remercier publiquement. Mes collègues élus viendront me chercher, en fonction des réunions des uns ou des autres, ce sera le système D. Au tribunal, on m'a demandé si j'avais un chauffeur. La réponse est non. Que ce soit à l'agglomération ou à la ville, je n'ai pas demandé de chauffeur, je trouvais que c'était un peu inutile. Et bien sûr, je ne vais pas créer un poste de chauffeur aujourd’hui !