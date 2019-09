Alcool et grossesse : "chaque verre bu est une perte de chance pour le bébé à venir"

Le Cateau-Cambrésis, France

Un numéro de téléphone est à composer à partir de ce samedi 10h et jusqu'au dimanche 8 septembre, 22h : le 0800 119 120.

Le safthon doit permettre d'accompagner, d'informer et de sensibiliser sur le syndrome d'alcoolisation foetale. Invité de France Bleu Nord, Jean-Marc Buziau, pédiatre et ambassadeur du Safthon à l'hôpital du Cateau-Cambrésis précise qu'"un enfant par heure naît handicapé à vie et que la totalité représente 500 000 personnes en France".

Il rajoute que "15% des adolescents incarcérés sont cérébro-lésés à cause de l'alcool bu pendant la grossesse de leur mère". Il préconise donc une abstinence totale.

"Si on a un projet de vie, il ne faut pas boire d'alcool"

Jean-Marc Buziau déplore qu'en France, le sujet de l'alcool est encore tabou. Il prend l'exemple du logo trop petit à son goût sur les bouteilles : "on a l'information mais elle est minuscule. Il faut la rendre majuscule."