Alcool, feux d'artifice, carburant : les interdictions du réveillon

Par Marion Fersing, France Bleu Loire Océan

Les préfets de Loire-Atlantique et de Vendée ont pris plusieurs arrêtés pour encadrer la vente et l'achat d'alcool, de feux d'artifice et de carburant dès ce samedi et jusqu'au 1er janvier. Pour des raisons de sécurité disent-il.