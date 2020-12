Alcool, pétards, masques obligatoires : le préfet de la Moselle prend une série de mesures avant les fêtes

Pour prévenir les rassemblements et éventuels incidents particulièrement lors de la nuit du Nouvel An, le préfet de la Moselle a pris une série de mesures et d’interdictions.

Comme chaque année avant les fêtes de fin d'année, la préfecture de la Moselle arrête une série de mesures "visant à prévenir les troubles à l’ordre public." S'ajoute à cela cette année des dispositions particulières liées à l'épidémie de coronavirus.

Vente d’essence

La Préfecture interdit "l’achat et la vente, l’enlèvement ou le transport de tout carburant par récipients divers." La mesure sera en vigueur du 22 décembre au 3 janvier. Seule exception : les achats destinés aux appareils de chauffage individuels, comme les radiateurs à pétrole.

Pas de gros pétards

C'est une habitude : l'achat et le transport de pétards et de feux d'artifices est interdite pour ce qui concerne les plus gros calibres. L'interdiction est valable dés ce samedi 19 décembre et jusqu'au 3 janvier. Seules les catégories des petits artifices (C1, F1, et C2, F2) sont autorisées.

Alcool sur la voie publique

Sur ce point la en revanche, aucune exception n'est tolérée : la consommation d'alcool sur la voie publique sera totalement interdite. L'arrêté est valable entre le 24 décembre à midi et le 25 décembre à midi, et entre le 31 décembre midi et le 1er janvier midi.

Fêtes masquées, jusqu'à Sarreguemines

Le port du masque dans la rue reste obligatoire dans toutes les communes de Moselle déjà concernées par la mesure (Metz, Montigny-lès-Metz, Woippy, Thionville, Manom, Yutz et Terville). Sarreguemines s'ajoute à cette liste depuis ce samedi 19 décembre.