Alençon : d'importants dégâts après la nuit de violences, l'appel au calme des autorités

C'est une situation chaotique partout en France. Rien que dans l'agglomération caennaise, Caen, Hérouville-Saint-Clair ou encore Colombelles ont été victimes d'incidents semblables. Mais la situation à Alençon est à souligner, avec des violences qui ont commencé dès 23h30 hier soir.

Dans un communiqué transmis à France Bleu, la préfecture de l'Orne évoque aussi des affrontements avec les forces de l'ordre.

Une vingtaine de véhicules incendiés

Plusieurs bâtiments du quartier de la Perseigne ont été incendiés. C'est d'ailleurs le cas de la salle de l'Association Tutélaires des Majeurs Protégés de l'Orne ( ATMPO ) qui a vu son enceinte partiellement brulée, avec les véhicules avoisinant. Ce jeudi midi la façade du bâtiment est complètement noircie. Le sas de la Salle des fêtes de la Paix a également été incendié. Un dispositif massif a été rapidement mis en place, mobilisant 26 policiers, 20 gendarmes et près de 40 pompiers, afin de contrer les affrontements et contenir les incendies. Plusieurs tirs de mortiers et jets de projectiles ont également été signalés cette nuit.

Une cinquantaine de salariés de l'association ATMPO se trouvaient devant le bâtiment, totalement désemparés ce matin. L'association accompagne 1 500 personnes par an. Rachid, commerçant du quartier, dit comprendre la raison de la colère, mais regrette les conséquences.

L'appel au calme des autorités

Le préfet de l'Orne, Sébastien Jallet, s'est rendu sur place avec le maire PS d'Alençon, Joachim Pueyo dès 10 heures ce matin. Le maire, qui doit régulièrement faire face à des émeutes dans le quartier de Perseigne, a lancé un appel solennel au calme pour les nuits prochaines : "Je constate des faits pour lequel nous sommes tous dépités, explique Joachim Pueyo, parce que s'attaquer à une salle qui a été inaugurée il y a sept ou huit ans et qui joue un rôle important dans le lien social et qui est une salle particulièrement appréciée par les habitants. C'est vrai que c'est incompréhensible. Je sais que nous sommes dans une conjoncture compliquée en France par rapport à des faits qui se sont déroulés à près de 200 kilomètres d'Alençon. Mais on doit rester serein, on doit appeler au calme. Je sais que la justice fera son travail avec toute indépendance. C'est le message que je voulais faire aujourd'hui, et notamment aux habitants de mon agglomération, aux habitants de la ville d'Alençon. Je leur dis eh bien, on sera toujours présents à leurs côtés"

La préfecture précise que la présence des forces de sécurité sera maintenue à un haut niveau dans les prochains jours afin d’assurer l’ordre public.