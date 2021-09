Alençon : les sœurs Clarisses organisent un vide-monastère avant leur départ

A Alençon (Orne), rue de la demi-lune, le monastère des Clarisses est une très vieille bâtisse en pierre, silencieuse, calme. Mais aujourd'hui, les curieux se succèdent à l'intérieur du bâtiment, intéressés par les livres, le linge et les meubles proposés. Les sœurs Clarisses, un ordre religieux créé par Sainte Claire d'Assise, vont déménager, le bâtiment étant devenu trop grand pour les 5 d'entre elles qui y sont restées, et trop compliqué à entretenir.

Alors au lieu de jeter tous les objets et les meubles accumulés depuis deux siècles, les sœurs les vendent sur place sur deux week-ends. Agnès a fait une affaire : "J'ai trouvé du linge, un boudoir, une vieille bouteille en verre... il y a vraiment plein de choses, il faut venir !" Elle et son mari Michel sont des collectionneurs passionnés. "_Regardez, j'ai trouvé un vase qui porte la signature "Daum", c'est un verrier très ancien de l'est de la France_", s'enthousiasme Michel. "Quand on chine, c'est génial de trouver des petites pépites et puis en plus, ça nous fait un souvenir du monastère !"

Une ancienne porte en bois frappée du mot "Pax" ("paix" en latin). © Radio France - Marie Martirossian

Ce monastère accueille des religieuses depuis 200 ans à Alençon, alors certains visiteurs se désolent de les voir quitter les lieux. "C'est une page qui se tourne, soupire Eliane, Alençonnaise depuis toujours, c'est dommage de voir les sœurs partir car il n'en reviendra pas d'autres ici, c'est la fin."

Parmi les objets proposés, de nombreux livres, religieux ou non. © Radio France - Marie Martirossian

De la tristesse, mais aussi du soulagement pour ces religieuses : sœur Anne-Laure fait partie des 5 qui sont encore au monastère des Clarisses : "On est aussi heureuses de se dire qu'on va pouvoir revivre une vie plus tranquille dans d'autres monastères et pouvoir vivre notre vie religieuse telle qu'on l'a choisie."

Dans 6 mois, les sœurs vont quitter le monastère des Clarisses, rue de la demi-lune à Alençon. © Radio France - Marie Martirossian

L'argent collecté avec la vente va servir à payer le déménagement des sœurs, dans six mois maintenant. Il sera également investi dans un Ehpad qui s'occupe de religieuses. Pour l'instant, on ne sait pas qui reprendra le bâtiment. Le diocèse de Séez, dont dépend Alençon, s'est dit intéressé pour reprendre le monastère, le projet est encore en réflexion.

Le monastère des Clarisses accueille des religieuses depuis 200 ans. © Radio France - Marie Martirossian

Les sœurs Clarisses du monastère d'Alençon organisent un dernier vide-monastère le week-end prochain, les 11 et 12 septembre, de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 18 heures.