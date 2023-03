" Alençon-Médavy c'est fini " : 50 ème et dernière édition pour la course

Ce dimanche 26 mars, 2.751 coureurs se sont élancés d'Alençon pour rejoindre La Croix Médavy, situé 16 kilomètres plus loin. Une course créée il y a 50 ans par Pierre Vannier et qui prend fin.

"Merci pour ces 50 années"

Pour la plupart des participants, cette dernière course est un crève-coeur, comme Vincent et Paul qui courent depuis 12 ans. " C'est dommage, nous aimions beaucoup ce moment que nous passions en famille, entre amis !"

Un peu plus loin, un groupe de Sarthois vient de franchir la ligne d'arrivée. " C'est dur, très dur de dire adieu à cette course. Nous venions chaque année, depuis au moins 35 ans. Mais merci, merci aux organisateurs pour ces 50 années", glisse l'un d'entre eux.

2.751 participants à la course Alençon-Médavy, dimanche 26 mars 2023 © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Le président du département espère une suite à la course

La fin définitive de la course Normande ? Pour le public difficile à avaler tellement la course est inscrite dans l'histoire du département. " Non ne me parlez pas de la fin de cette course, je crois à une reprise...", s'exclame Nadège 41 ans, tout en sonnant sur une cloche pour encourager les participants.

Christophe de Balorre, le président du département de l'Orne, présent à la ligne d'arrivée affirme : " Nous nous engageons à continuer de financer la course, s'il y a un repreneur".

Pour lui, le département, sponsor de la course est prêt à s'engager, seulement s'il y a des bénévoles prêts à organiser cette course. " C'est beaucoup de travail, et c'est une course ambitieuse, mais en même temps elle représente notre département, alors nous y tenons beaucoup", martèle Christophe de Balorre.

Dernière édition pour la course unique en pleine forêt Alençon-Médavy, dimanche 26 mars 2023. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Découvrez le podium

CATEGORIE FEMININE

Première - Anaïs Siard avec un temps de 01.03.04

Deuxième - Laurie Sicot avec un temps de 01.07.05

Troisième - Sonia Mordret avec un temps de 01.07.46

CATEGORIE MASCULINE

Premier - Quentin Cornu avec un temps de 00.51.09

Deuxième - Pierre Emile avec un temps de 00.53.26

Troisième - Mohammed Adji avec un temps de 00.54.15

Notre journaliste de France Bleu Normandie, Jean-Baptiste Marie, ne termine pas sur le podium, mais il a franchi la ligne d'arrivée et vécu la course en direct pour vous.