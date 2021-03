Alerte à la pollution de l'air dans le nord de l'Alsace

Une alerte pollution en cours ce mercredi en Alsace selon Atmo Grand Est. La qualité de l'air est mauvaise sur le Bas-Rhin à cause des conditions météo toujours très ensoleillées. Mais aussi à cause de la présence de particules de combustion, d'oxyde d'azote et de particules venues du Sahara.

Et cela ne va pas s'arranger... Le Bas Rhin sera même en alerte rouge à la pollution ce jeudi. Avant l'arrivée espérée des pluies et du vent.

Le reste de la région et notamment la Moselle ne sera plus concerné par l'alerte dès ce jeudi.

Le précédent épisode de pollution en Alsace date du 25 février dernier.