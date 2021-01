Alerte arnaque? Il n'est pas possible de se faire vacciner contre le Covid à domicile

La première alerte remonte à la fin de la semaine dernière. Une habitante de La Comté, près de Bruay-La-Buissière dans le Pas-de-Calais, reçoit un appel téléphonique d'une personne qui se réclame du ministère de la santé: on lui propose une première injection du vaccin contre le coronavirus à domicile et on lui fixe un rendez-vous pour le lundi suivant.

L'octogénaire se pose des questions et interroge son médecin traitant, installé à Houdain, qui lui explique aussitôt que la vaccination ne peut se dérouler que dans les centres agréés par l'ARS (Agence Régionale de la Santé). Il lui précise que c'est elle qui doit prendre un rendez-vous sur la plateforme dédiée et qu'en aucun cas elle ne peut se faire vacciner à domicile.

Le praticien alerte aussitôt la mairie d'Houdain pour prévenir d'autres éventuels abus.

Isabelle Levent, le maire d'Houdain, explique qu'elle a reçu d'autres signalements, au moins 5, et dans la foulée d'autres municipalités mettent en garde leurs administrés, comme à Caucourt, Fresnicourt-Le-Dolmen ou Bajus.