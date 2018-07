Bourges, France

Le Conseil départemental du Cher vous met en garde. Depuis quelques jours, une personne malveillante appelle les habitants et se fait passer au téléphone pour un agent du département. Le démarchage porte sur des travaux d'isolation. Il s'agit d'une arnaque.

Une fausse subvention pour des travaux d'isolation

_"Cet appel informe que les personnes intéressées peuvent être bénéficiaires d'une subvention de la collectivité pour refaire l'isolation de leur logement pour un euro. Le message invite l'interlocuteur à être mis en relation avec un conseiller",_ indique le département dans un communiqué.

"Le Conseil départemental du Cher dément catégoriquement être à l'origine de ces démarchages abusifs et certainement frauduleux et ne délivre aucune subvention aux particuliers pour ces travaux d'isolation", précise le communiqué. Si vous êtes victime de ces appels, n'hésitez pas à prévenir les services de police et à en informer le Conseil départemental du Cher.