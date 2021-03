Alerte aux arnaques téléphoniques en Dordogne

L'UFC-Que Choisir en Dordogne alerte contre une escroquerie par téléphone dans le département. Des SMS et des appels frauduleux sont envoyés sur les téléphones. L'association de consommateurs recense une hausse importante du nombre de victimes, depuis jeudi 18 mars.

Tout commence lorsque les victimes reçoivent un SMS ou un appel, soi-disant envoyé par l'opérateur de téléphonie Orange. "On les informe que leur ligne fixe nécessite une prétendue intervention", explique Arnaud Lajugie, le président de l'UFC Que Choisir en Dordogne. Elles sont ensuite invitées à composer un numéro et à laisser leur ligne ouverte, parfois pendant près d'une demi-heure. Le numéro est, bien évidement, surtaxé et renvoie vers le Libéria, en Afrique. Et cela peut vous coûter très cher. "Un homme de 92 ans s'est fait avoir, il se retrouve avec _une facture téléphonique de 1.500 euros_", alerte Arnaud Lajugie.

Les victimes doivent porter plainte

Si vous recevez ce type de messages, l'association vous conseille de rappeler votre opérateur pour vérifier qu'il est bien à l'origine du SMS ou de l'appel. Dans le cas contraire, il ne faut surtout pas appeler le numéro indiqué. Cinq dossiers de litiges sont déjà ouverts par l'UFC-Que Choisir en Dordogne. Son président conseille aux victimes de porter plainte. "La police a des services dédiées pour ce genre d’arnaques", assure-t-il. Les dépôts de plainte peuvent permettre aux enquêteurs de démanteler ce qui pourrait bien être un réseau qui sévirait en Dordogne.

Vous pouvez contacter Que choisir Dordogne via son site internet. Vous pouvez aussi joindre l'association par téléphone : 05 53 09 68 24 / 06 22 93 22 98.