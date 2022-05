Alerte aux frelons asiatiques : le Département des Alpes-Maritimes lance un plan pour les éradiquer

Diane Michard est directrice adjointe de l'attractivité territoriale du Département des Alpes-Maritimes. Elle nous explique le plan du Conseil départemental et la situation.

Le frelon asiatique est t-il dangereux ?

Pas beaucoup plus que le frelon européen. En revanche, il est particulièrement dangereux pour les abeilles. Il les cible. C'est un carnivore. C'est en cela que l'on cherche particulièrement à cibler les frelons asiatiques. Il les dévore et il les stresse. Il peut détruire des ruches parce qu'il fait du vol stationnaire juste devant l'entrée des ruches et les abeilles n'osent plus sortir. Il mange les abeilles et il les terrorise.

Les apiculteurs, comment pouvez-vous les aider alors ?

On cherche à les aider en détruisant les nids, le maximum de nids, parce que ça permet de réduire la pression qu'il y a sur les ruches et que les abeilles soient en meilleure santé, en meilleure dynamique.

Que doit-on faire si l'on aperçoit des frelons ?

On peut déjà essayer de savoir si ce sont des frelons, asiatiques ou pas. Les asiatiques sont un peu plus petits, ils font plutôt trois centimètres, ils sont sombres et quand ils sont posés, on voit très bien l'extrémité des pates jaunes, elles se détachent par rapport au corps qui est plus sombre. Nous mettons en place un numéro vert : 0805.460.066 ou sur mesdémarches06.fr pour signaler et demander une intervention. La prise en charge est gratuite.