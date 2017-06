Alerte au coup de chaud à l'école Pont-Neuf de Perpignan

Une vingtaine de parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'école Pont-Neuf de Perpignan ce vendredi matin. Ils demandent l'installation d'une climatisation dans les salles de l'école primaire.

"Enfants en danger !" C'est le message sur l'une des pancartes affichées ce vendredi matin sur les grilles de cette école du Bas-Vernet, à Perpignan. Poubelles et sacs à dos empêchent quiconque d'accéder à la cour. Car ce matin, les parents n'en peuvent plus.

Jusqu'à 37 degrés parfois. Des conditions de travail insoutenables pour les enfants.

Les parents d'élèves demandent depuis plusieurs semaines l'installation d'une climatisation pour l'école primaire, comme c'est déjà le cas dans les classes de maternelle.

Malaises, maux de tête et saignements de nez

"L'architecture de cette école est particulière", explique l'une des enseignantes. "Il y a des baies vitrées partout et nous sommes orientés plein sud." Alors les parents mobilisés ont lancé une pétition, qui a déjà recueilli une soixantaine de signatures.

"Les enfants font des malaises", s'inquiète Fatma, à l'origine de ce mouvement de contestation. "Ils saignent du nez, ils ont mal à la tête. Certains même sont emmenés à l'hôpital !" Selon ces parents, laisser les enfants dans ces conditions est un manque de responsabilité. "Il faut que la mairie apporte au moins des bouteilles d'eau !", s'exclame Lamia, un autre mère d'élève. "Ce serait la moindre des choses."

"On n'en peut plus, on souffre !" - une élève de CE1

"On peut pas travailler ! Avec cette chaleur, notre cerveau ne marche plus !", s'écrit une élève de CE1. "Pourquoi les maternelles ont le droit d'avoir une clim, et pas nous ? On n'en peut plus, on souffre !"

La mairie prend acte. Les élus se réunissent ce vendredi après-midi pour trouver une solution. En attendant, l'inspection académique devrait livrer des ventilateurs, de l'eau et des brumisateurs.

Rendez-vous lundi matin devant les grilles de l'école pour connaître le résultat de la réunion. Les parents attendront une réponse de pied ferme.