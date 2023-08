Alerte maximale aux baïnes ce week-end sur les plages du Sud-Ouest

Les courants seront particulièrement forts ces 12 et 13 août.

Attention si vous allez à la plage ce week-end en Gironde, Charente-Maritime, dans les Landes ou au Pays basque. L'alerte maximale aux baïnes a été déclenchée pour tous les départements côtiers du Sud-Ouest pour les samedi 12 et dimanche 13 août. "Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Ce samedi, ces courants seront particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large. Il en sera de même pour la journée de dimanche", rappelle la préfecture de la zone de défense Sud-Ouest.

Peut-on se baigner quand même ?

Pour vous baigner en toute sécurité, privilégiez les zones surveillées, entre les drapeaux. Si vous avez des enfants, ne les laissez pas sans surveillance. Et respectez les indications. Un drapeau rouge hissé prévient que la baignade est interdite.

Ce système d'alerte aux baïnes a été mis en place après le drame de Carcans en Gironde en 2020, un père de famille et ses deux enfants étaient morts, emportés par une baïne. La dernière alerte remonte au dernier week-end de juillet. Elle a déjà été déclenchée trois fois au mois de juillet. Le 2 août, trois personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été emportées par des baïnes à Tarnos et Labenne dans les Landes. Toutes ont été hélitreuillées.