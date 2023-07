Alerte maximale aux baïnes : "La clé c'est de ne pas paniquer", rappelle la préfecture des Landes

Aller à l'eau "exclusivement dans les zones de baignade surveillée" ce week-end. C'est l'appel lancé ce 15 juillet sur franceinfo par le directeur de cabinet de la préfecture des Landes Cyrille Lefeuvre, alors que la baignade est déconseillée dans le département comme sur l'ensemble du littoral néo-aquitain , en raison d'une alerte maximale aux courants marins dont ceux liés aux baïnes .

La baignade est déconseillée dans les quatre départements du littoral aquitain ce week-end : quels sont les risques ?

Cyrille Lefeuvre : "On est en vigilance maximale pour aujourd'hui et demain sur les risques de courants marins, les courants d'arrachement liés notamment aux baïnes, parce qu'on va avoir des conditions météo, des conditions de courants, une houle importante et puis des horaires de marée en milieu d'après-midi qui nous indiquent que le risque est à son niveau maximal. Si vous vous baignez, vous vous baignez exclusivement dans ces zones de baignade surveillée."

Est-ce que la consigne est bien respectée ?

"La consigne est quand même assez majoritairement respectée, mais effectivement, on a toujours des téméraires, donc ça implique derrière des dispositifs de secours relativement importants. Le message qu'on passe, c'est aussi une surveillance systématique des enfants, ça c'est absolument clair. Et puis, on ne présume pas de ses forces : on reste humble par rapport au milieu naturel."

Que faire si on est pris dans ces courants ou une baïne ?

"Avant, on invite les personnes à aller au niveau des postes de secours, on en a une soixantaine qui jalonnent l'ensemble du littoral landais, les maîtres nageurs sauveteurs sont présents. On a également des panneaux, des infographies qui expliquent bien les phénomènes de baïnes. Au delà des bancs de sable et des cuvettes, c'est un phénomène de courant qui vous prend et qui vous emmène assez rapidement et très fortement au large. Du coup, vous pouvez vous épuiser assez rapidement, et il y a de la houle. Si on est pris dans une baïne, l'élément clé est de ne pas paniquer et de se laisser emporter, sans lutter inutilement, en faisant signe à la fois aux nageurs à proximité et aux maîtres nageurs sauveteurs. Des surfeurs très régulièrement aussi interviennent pour des personnes un peu imprudentes et qui sont portées vers le large. Chaque année, on a plusieurs décès : cette année, on a eu mi-juin une personne décédée dans les Landes, qui était hors zone surveillée."

Les CRS n'ont pas pu venir en renfort des sauveteurs comme d'habitude, en raison de leur mobilisation face aux violences urbaines. Quel est l'impact sur le dispositif de surveillance ?

"Ils sont de retour à partir de ce dimanche. On en a 35 dans le département des Landes, effectivement. Ils seront de retour demain et donc pour une mission qui les emmènera jusqu'au 27 août. Dans le département des Landes, il y a un très gros travail fait par les collectivités territoriales puisque le département est couvert par 400 à 430 maîtres nageurs-sauveteurs civils qui arment les 58 postes de secours. Il y a un vivier, avec des jeunes. Il y a eu de l'adaptation et on remercie l'ensemble des maires qui ont fait le nécessaire pour couvrir les postes, adapter aussi les périodes ou les zones surveillées. Mais à compter de demain, l'ensemble du dispositif doit revenir à la normale."