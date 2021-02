Alerte neige en Vallée du Rhône, des poids lourds stockés à hauteur de Mornas

En prévision des chutes de neige, jusqu'à 15 cm en plaine, attendues ce vendredi après-midi sur la région lyonnaise et au nord de la Vallée du Rhône, les autorités ont décidé de mettre en œuvre plusieurs mesures de prévention.

La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est désormais interdite sur les axes A711, A72 et A89. L'interdiction pourrait s'étendre à l'A7 et à l'A46 en fonction de l'évolution de la situation.

Des poids lourds stockés à Mornas, en prévision

Pour éviter tout risque d'accidents ou de blocage de véhicules, les poids lourds circulant sur l'A7 dans le sens Orange-Lyon sont désormais "stockés" sur l'aire autoroutière de Mornas.

Le service routes du Conseil départemental de Vaucluse s'attend à un afflux de camions sur les routes départementales dans les prochaines heures ce vendredi. La plus grande vigilance s'impose.

Le département de la Drôme étant placé en vigilance orange neige-verglas, les quatre communes de l'Enclave des Papes (Grillon, Richerenches, Valréas et Visan) ont également basculé en orange.