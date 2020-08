Alerte orange à la canicule : quasiment tous les départements de Midi-Pyrénées concernés

Un pic de chaleur très intense s’installera sur le Sud-Ouest ce vendredi. Il se prolongera par un épisode caniculaire durable sur une grande partie de la France, marqué notamment par des nuits chaudes voire caniculaires.

Dès la nuit de jeudi à vendredi, le mercure va monter avec des températures devenant voisines ou localement supérieures à 20°C.

Demain vendredi, les températures maximales seront en nette hausse ; ce sera d'ailleurs la journée la plus chaude de la semaine sur une grande partie ouest du pays, avec des maximales atteignant 37 à 40°C, très localement 41°C à 42°C.

On attend notamment 37° à Toulouse , à Saint-Gaudens. Il fera 38° à Montauban et Albi. Le plus chaud se sera à Auch et Cahors avec 39°.

Cet épisode caniculaire sera durable et se caractérisera par des nuits chaudes voire caniculaires et des températures maximales élevées. Cependant son intensité s'annonce moindre qu'en 2019 et 2003, sa durée plus courte qu'en 2003. Dès samedi, les températures seront en peu baisse. Et dès mercredi, le mercure sera beaucoup plus bas.