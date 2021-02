Alerte pollution : fin de la réduction de vitesse sur les routes de Dordogne

Les Périgourdins peuvent à nouveau rouler normalement. La mesure visant à réduire la vitesse sur les routes et autoroutes de 20 km/h vient d'être levée pour la Dordogne et six autres départements. C'est ce qu'annonce dans un communiqué la Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest.

L'épisode de pollution prend fin

Depuis vendredi matin à cause d'un épisode de pollution atmosphérique liée aux poussières désertiques du Sahara, la vitesse était limitée à 110 km/h sur l'autoroute, 90km/h sur les voies rapides et 70km/h sur les routes nationales et les routes départementales.

L'épisode de pollution est en train de prendre fin. Selon Atmo Nouvelle-Aquitaine, seul l’extrême nord de la Dordogne reste concerné par une qualité de l'air dégradée ce samedi.